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Издательство Hobby World выпустит в России осенью новую военную настольную игру по миру Warhammer. Анонс новинки был опубликован в социальной группе издательства во «ВКонтакте» 7 августа.

Игра называется WarCry. Как и положено в жанре варгеймингов, ключевые особенности настольной игры — большое количество миниатюрных фигурок, а также поле, позволяющее каждый раз генерировать новые условия для сражений. В стартовый набор, который появится в продаже осенью 2019 года, войдет два набора фигурок для дуэльной игры и элементы для создания ландшафта битвы.

Действие игры проходит во вселенной Warhammer: Age of Sigmar («Вархаммер: Эра Сигмара»), и создатели обещают, что прошлые проекты в этой франшизе смогут сочетаться с WarCry.

«Эра Сигмара» — темное фэнтези, где монстры сражаются друг с другом под знаменами царства Хаоса.

Ранее Hobby World анонсировали выпуск новой настольной игры по вселенной писателя Говарда Лавкрафта.

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