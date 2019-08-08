Лос-Анджелес, США, , 11:50 — REGNUM

Актриса Холли Бейли считает доверенную ей роль Русалочки в будущем фильме Disney очень важной. Об этом Бейли рассказала в интервью изданию Variety 7 августа.

Ариэль Цитата из м/ф «Русалочка». реж. Рон Клементс, Джон Маскер. 1989. США

По словам актрисы, она старается не обращать внимание на негатив и чувствует, что эта роль не просто роль, а нечто большее для нее. Бейли также спросили, как она относится к другой актрисе, Холли Берри, с которой ее путали во время объявления кастинга «Русалочки» из-за схожих фамилий. Актриса призналась, что очень любит Берри, и назвала ее «прекрасным человеком внутри и снаружи».

https://twitter.com/Variety/status/1158952147720921088?

Ранее поклонники сказок Disney раскритиковали выбор Холли Бейли в качестве исполнительницы роли русалочки Ариэль в будущей экранизации сказки Disney за внешнее несоответствие образу: русалочка в мультфильме 1989 года была белокожей и красноволосой.

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