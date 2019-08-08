Лос-Анджелес, США, , 11:13 — REGNUM

Актер Марк Хэммил подшутил над тем, как сложилась судьба его героя Люка Скайуокера во франшизе «Звездных войн». Поводом для шутки стало реальное преступление, сообщил портал ComicBook 7 августа.

Марк Хэммил в роли Люка Скайуокера Цитата из к/ф «Звёздные войны: Последние джедаи». реж. Райан Джонсон. 2017. США

В начале августа 2019 года в округе Картер (США) полиция получила ордер на задержание мужчины по имени Люк Скай Уокер: он подозревался в краже чужого имущества на сумму более $1000. Марк Хэммил, исполнитель роли Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны», не удержался от шутки по этому поводу.

В своем аккаунте в Twitter он опубликовал ссылку на соответствующую новость и прокомментировал эту историю:

Марк Хэммил, актер «Продолжение, которое никто не просил и никто не хочет видеть».

https://twitter.com/HamillHimself/status/1159179444721876992

В начале августа 2019 года в сети появились видеоролики с первых проб Хэммила на роль Скайуокера.

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