Москва, , 09:56 — REGNUM

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино, приехавший накануне, 7 августа, в Москву на премьеру своего фильма «Однажды … в Голливуде», рассказал в интервью РИА Новости о любимых российских и советских режиссерах.

Так, отвечая на вопрос о любимом российском современном режиссере, Тарантино отметил, что единственный нынешний постановщик, которого он может сейчас назвать, — это Тимур Бекмамбетов. Тарантино назвал «Ночной дозор» фантастической картиной.

«Что касается других режиссеров… Буду скучным, но назову (Сергея) Эйзенштейна. Да ладно вам, нельзя не любить его работы! Его «Александр Невский» — просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная», — рассказал Тарантино.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды … в Голливуде». Вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским режиссер побывал на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».

Напомним, фильм повествует о событиях 1969 года в Голливуде. Это история взаимоотношений звезды вестернов и его дублера. В картине Тарантино также использует историю убийства жены режисcера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт бандoй Чарльза Мэнсона. Мировая премьера картины «Однажды… в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2019 года.

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