Симферополь, 8 августа 2019, 09:32 — REGNUM
В рамках регионального проекта «Цифровая культура» на создание виртуального концертного зала в Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского потратят 3,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 8 августа сообщили в пресс-службе министерства культуры РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры России Владимир Мединский анонсировал в Севастополе создание нового кино-лекционного комплекса, в котором будут демонстрироваться отечественные военно-исторические картины.
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