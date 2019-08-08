Симферополь, , 09:32 — REGNUM

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» на создание виртуального концертного зала в Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского потратят 3,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 8 августа сообщили в пресс-службе министерства культуры РК.

«Оборудование закупят осенью, а установят к концу года. Новый зал оснастят комплексом видеовещания, новым звуковым, световым и мультимедийным оборудованием», — уточнили в министерстве культуры РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры России Владимир Мединский анонсировал в Севастополе создание нового кино-лекционного комплекса, в котором будут демонстрироваться отечественные военно-исторические картины.

Подробнее: В Севастополе построят «люксовый» патриотический комплекс