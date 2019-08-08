Москва, , 09:15 — REGNUM

8 августа в галерее ГУМ-Red-Line открываются Дни Уральской индустриальной биеналле современного искусства. По сути, это выставка-превью Уральской биеннале, которая пройдет в Екатеринбурге с 12 сентября по 1 декабря. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

Куратор выставки, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ Алиса Прудникова отметила, Что Уральская биеннале с одной стороны призвана раскрывать идентичность региона, с другой показать его участие в мировой повестки арт-сообщества. В рамках проекта 10 августа состоится круглый стол «Российское современное искусство из регионов: глокальность и аутентичность».

Москвичи до 4 сентября могут познакомиться с творчеством уральских мастеров Ильи Гришаева, Ивана Петроковича, Маши Седяевой, Анны и Виталия Черепановых, Сергея Потеряева, Федора Телкова, Андрея Щигалева, группы «ЖКП», Людмилы Калиниченко, Владимира Селезнева.