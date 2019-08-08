Махачкала, , 09:13 — REGNUM

Реконструкция и капитальный ремонт шести объектов культуры запланировано в селах отдаленных районов Нагорного Дагестана в 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда». Об этом 7 августа на заседании совета при главе региона рассказала министр культуры республики Зарема Бутаева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Дагестана.

Исполнение проекта также предполагает обеспечение учреждений культуры транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского. Кроме того, по словам министра, училища и школы искусств, детские музыкальные, хореографические и художественные школы будут обеспечены необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в Дагестане состоялось открытие первого виртуального концертного зала, который расположился в большом зале Русского драматического театра имени Максима Горького. На его создание республика в рамках федерального проекта «Цифровая культура» из федерального бюджета получила 5,6 млн рублей.