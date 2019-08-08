Псков, , 08:43 — REGNUM

8 августа в Пскове состоится совместное выступление Монреальского классического хора из Канады и симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Для концерта дирижеры двух коллективов — Луи Лавигёр и Николай Хондзинский — выбрали «Три русские песни» Сергея Рахманинова и «Реквием» русского композитора Осипа Козловского.

Реквием Козловского редко звучал с момента его создания в 1798 году, и его партитура была практически недоступна за пределами России. Специалисты восстановили партитуру «Реквиема» с единственной сохранившейся записи, сделанной хором и оркестром Министерства культуры СССР. В 2019 году Монреальский классический хор представил музыкальное произведение в Канаде.

Как сообщил REGNUM руководитель и главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский, «Известный канадский Хор впервые посещает с гастролями Россию. Вне всяких сомнений, то, что в тур включён Псков — замечательно для нашей филармонии и псковичей. Мы постоянно работаем над развитием наших международных творческих связей, и этот совместный концерт — один из первых международных проектов филармонии такого масштаба».

Монреальский классический хор основан в Канаде в 1989 году. В состав хора входят 85 опытных хористов. Оркестром дирижирует Луи Лавигёр.

В честь своего 30-летнего юбилея хор из Канады проводит гастрольное турне. Кроме Пскова Монреальский классический хор в августе выступит в Москве и Ярославле.