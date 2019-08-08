Екатеринбург, 8 августа 2019, 07:40 — REGNUM
В Екатеринбурге в Зелёной роще намерены реконструировать заброшенную больницу, которая является объектом культурного наследия. На данный момент разрабатывается конкурсная документация.
Он уточнил, что специалисты компании помогают разрабатывать конкурсную документацию. Валерий Ананьев добавил, что «Атомстройкомплекс» планирует принять участие в конкурсе.
Напомним, что здание скорой помощи в Берёзовой роще было возведено в 1938 году. В конце XX века она была заброшена. Начиная с 1999 года в ней регулярно происходят пожары и на данный момент корпус больницы находится в удручающем состоянии.
Отметим, что решение о восстановлении здания было принято на областном уровне. Памятник архитектуры намерены реконструировать к 300-летию Екатеринбурга.