Екатеринбург, , 07:40 — REGNUM

В Екатеринбурге в Зелёной роще намерены реконструировать заброшенную больницу, которая является объектом культурного наследия. На данный момент разрабатывается конкурсная документация.

«Построенная в 30-е годы больница скорой помощи была достижением архитектурной мысли. Грех не воссоздать именно ее на этом месте по всем законам профессионалов», — цитирует ЕТВ заявление главы «Атомстройкомплекса» Валерия Ананьева.

Он уточнил, что специалисты компании помогают разрабатывать конкурсную документацию. Валерий Ананьев добавил, что «Атомстройкомплекс» планирует принять участие в конкурсе.

Напомним, что здание скорой помощи в Берёзовой роще было возведено в 1938 году. В конце XX века она была заброшена. Начиная с 1999 года в ней регулярно происходят пожары и на данный момент корпус больницы находится в удручающем состоянии.

Отметим, что решение о восстановлении здания было принято на областном уровне. Памятник архитектуры намерены реконструировать к 300-летию Екатеринбурга.