Чебоксары, , 07:15 — REGNUM

В Японии издана книга поэта, заслуженного работника культуры Чувашии Евы Лисиной, которая наиболее известна как один из переводчиков Библии на чувашский язык. В честь 80-летия писателя издана книга «Дети Синьяла», сообщает Национальная библиотека Чувашии.

Книга выпущена в издательстве «Гундзося» в японском городе Иокогама. На японский язык произведение перевёл кандидат гуманитарных наук, научный сотрудник славянского исследовательского центра в Хоккайдском университете Масанори Гото. Отмечается, что учёный проходил стажировку в Чувашии, ему хорошо знакомы чувашская литература и культура.

Издание книги «Дети Синьяла» приурочено к 80-летию Евы Лисиной.

Напомним, Ева Лисина — сестра известного поэта Геннадия Айги. Является автором сказок, рассказов, повестей и пьес на чувашском и русском языках. Перевела на чувашский язык произведения Александра Островского, Эдуардо Де Филиппо, Пьетро Гаринеи, О’Нила и других авторов. Как сообщало ИА REGNUM, более 17 лет она трудилась над переводом Библии на чувашский язык. Удостоена различных литературных премий России и Германии.

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