Нижний Новгород, , 23:41 — REGNUM

В Нижнем Новгороде по итогам конкурса определили подрядчика, который разработает проект восстановления и развития исторической территории города Нижнего Новгорода в районе улицы Ильинской. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве со ссылкой на материалы АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области».

Улица Ильинская, Нижний Новгород (cc) RaisaYum

Результатом реализации проекта станет комплексное обновление значимых городских территорий для повышения качества городской среды и создания новых социально-экономических и культурных сценариев.

На конкурс поступили заявки от шести компаний, победитель определился суммой баллов по девяти критериям. Проект будет выполнен консорциумом из ООО «Ленгипрогор», Фонда «ЦСР «Северо-Запад» и ООО «СиСофт НН».

Начальная (максимальная) цена контракта составляла более 27,5 млн рублей, победитель снизил цену до 22,8 млн рублей. Проект будет выполнен на средства бюджета Нижегородской области до декабря 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода заявлял, что в рамках подготовки будет проведен редевелопмент четырех исторических территорий в регионе: «Старый Нижний» и «Старое Канавино» в Нижнем Новгороде, а также исторические центры Городца и Арзамаса. Первой территорией развития определена улица Ильинская в Нижнем Новгороде. Площадь пилотной территории — около 70 гектаров. По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на ней расположено 86 объектов культурного наследия (ОКН), 7 вновь выявленных ОКН, 114 ценных объектов историко-градостроительной среды.