7 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Бранко Ве Полянски и Драган Алексич знакомят читателей со своим собственным видением дадаизма. Бранко воспринимал его, как «санитарную борьбу против интеллектуального туберкулеза» и призывал: «нельзя ценить никого из Западной Европы» (из «свода законов государства Дада-Йок»).

Андрей Мартынов, , 23:01 — REGNUM





Адам Ранджелович (сост., перевод). Антология югославского авангарда. 1921–1926. Т. 1. М.: Опустошитель, 2019

Адам Ранджелович (сост., перевод). Антология югославского авангарда. 1921−1926. Т. 1. М.: Опустошитель, 2019

В сборник вошли сочинения, относящиеся к раннему периоду балканской версии авангарда. В значительной степени он связан с журналом «Зенит», поэтому первый из трех томов настоящей «Антологии» охватывает все пятилетие его существования. Составитель книги, писатель и исследователь авангарда Адам Ранджелович (Белград, Сербия), поставил своей целью познакомить читателя с

«лучшими образцами югославских автохтонных интерпретаций самых прогрессивных и радикальных течений в искусстве того времени: зенитизм (как балканская смесь футуризма и экспрессионизма), дадаистский антидадаизм, гипнизм (протосюрреализм) и словенский конструктивизм».

Зенитизм в первую очередь представлен текстами Любомира Мицича (1895−1971), издателя и одного из авторов «Манифеста» движения. Согласно «Манифесту»,

"Ч е л о в е к есть средоточие макрокосмоса — северный пол земли. З е н и т есть средоточие метакосмоса — северный пол универсума — вселенной. З е н и т и з м подобен электрической струе, порожденной связью двух полов: макрокосмоса и метакосмоса: Ч е л о в е к, а и З е н и т а. Человек — молния, брошенная в пространство, — на землю. М ы н, а ч и н, а е м с Ч е л о в е к а. (…) З е н и т и з м есть идея всех искусств. З е н и т и з м есть утверждение В с е д у х, а через искусство. (…) З е н и т и з м есть вечность».

Соавторами Мицича по «Манифесту» выступили знаменитый экспрессионист Иван Голль и Бошко Токин.

В «Антологии» в числе других текстов Бошко Токина (1894−1953) даны его «фильм» «Аляска» и стихи:

И обнял мир я.

Так начался мой полет.

А сейчас лечу. И встаю на звезду

и смотрю на

тот мир внизу,

и интересный узор на вышивке неба.

И сквозь ночь голубую

пускаю жало голубое

в Нее, в вас.

И лопаюсь.

И все думают что я умер,

А я улыбаюсь

сидя на корточках уже на другой звезде.

А Бранко Ве Полянски (1898 — 1947) и Драган Алексич (1901−1958) знакомят читателей со своим собственным видением дадаизма. Бранко воспринимал его, как «санитарную борьбу против интеллектуального туберкулеза» и призывал: «нельзя ценить никого из Западной Европы» (из «свода законов государства Дада-Йок»). В свою очередь Драган оценил его следующим образом в стихотворении «Дада»:

Умыт ясно сомнение реальный человек

музыкальный контур стих известняк базальт

Душа пес субъективен я

около чего-то движется все

около чего-то движется конец

Пробитый увиден не хочу сумерки свои

жестоко круто скручен узел

будет чиста невозможная галерея.

Без ясности ясного ясна жизнь.

Вот только ясны ли тексты самих балканских авангардистов? Или это и есть предельная ясность?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».