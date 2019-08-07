Москва, , 21:49 — REGNUM

Певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС народный артист России Николай Тамразов.

По его словам, отпевание пройдёт с 09:00 до 12:00 в храме Святителя Николая в Котельниках, после чего процессия направится на Калитниковское кладбище.

Как сообщало ИА REGNUMсоветский, российский и американский автор и исполнитель песен в стиле шансон Вилли Токарев скончался 4 августа на 85-м году жизни.

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