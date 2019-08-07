Пермь, , 21:11 — REGNUM

В Перми после продолжительной болезни скончался известный писатель Вячеслав Запольских, об этом 7 августа сообщила художник Нина Горланова на своей странице в социальной сети Facebook.

«Только что умер наш драгоценный друг Вячеслав Запольских. Мы до последнего верили, что он выздоровеет» Нина Горланова

Писатель много размышлял о судьбе родного города, высказывал сожаление по поводу его умирания, вызванного потерей «координаты времени». Запольских называл Пермь «вырожденным постурбанистическим квазипространством» и сетовал на то, что Перми его молодости уже нет.

Прощание с писателем состоится завтра, 8 августа в 12:00 по местном времени в зале, расположенном на улице Старцева, дом 61.

Напомним, Вячеслав Запольских родился в 1958 году в Перми, получил филологическое образование в Пермском классическом университете. Поклонника своего творчества он был известен книгой «Планета имени шестого «Б». Повести для детей».

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