10 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Дмитрий Тёткин, , 13:03 — REGNUM

Очередная книга, которая не нуждается в рекламе, поскольку автор её звезда, получившая престижнейшие премии по обе стороны Атлантики. Впрочем, всё-таки нуждается, поскольку в стране лаптей и балалаек, которая становится всё более колонизированной, интеллектуальные книжки не в чести, хотя, впрочем, в чести, если «американские» и «английские», то есть «хорошие»… Сейчас каждая проститутка валютная сдаёт экзамены по грамматике, не говоря уже о топ-менеджерах. Книжка про перевод. Одна из них. Тема её — перевод. С его историей, философией, курьёзами, попыткой теории, личными примерами. Автор книги переводил французских авангардистов на английский. Что уже любопытно… Итак.

Стоит ли размышлять вообще про перевод? Какого рожна? Когда с младых ногтей каждый школьник-неудачник нынче может легко достать своего вибрирующего помощника из кармана, который подходит не только для кратких посланий предкам, но и прекрасно переводит с сотни языков. Кажется, что мечта бородатых вавилонян о возможности построить башню до небес с чудесами современной технологии более реализуема. Они могут болтать на разных наречиях через гугл. Небо будет повержено.

Но так ли хороши дела с электронным переводом? Давайте проверим, переведя предыдущий абзац на официальные языки ООН и обратно. Я не буду приводить всю цепочку китайский-испанский-арабский-французский-английский-русский… Хотя это бы сильно упростило мне процесс написания рецензии, ибо заняло бы много места. Приведу, однако, только конечный результат.

Конференция стран – участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата Kremlin.ru

«Должен ли я думать о переводе? То, что произошло сейчас, каждый молодой неудачник может легко получить вибрирующий волшебник своих маленьких ногтей, который подходит не только для отправки коротких сообщений своим предкам, но и на сотнях языков. Похоже, что вавилонская бородатая мечта о возможности строительства небесной башни с чудом современных технологий более осуществима. Они могут общаться на разных языках через Google. Рай будет побежден».

Совсем не так плохо… Гугл остался. Рожон, ясное дело, — испарился, ну и бог с ним. Однако заметно, что человеку ещё остаётся пока что делать… И это не говоря уже про перевод художественной литературы. Или стихов. Можете поупражняться. Крайне забавные и сюрреалистические тексты. Иногда талантливее оригиналов. Можно поставить на поток превращение графоманов с условных «стихов.ру» в модных и многозначительных современных поэтов с очаровательной непредсказуемостью стилистики и божественной неряшливостью, парадоксальностью и умелым косноязычием. Впрочем, из книги мы узнаём не только про подробности того, как устроен цифровой перевод. (Автор много про это пишет и настаивает на том, что его ловкость обеспечена огромным массивом уже переведенных людьми текстов. Людьми, чей труд используется без всякой на него ссылки и оплаты). В книге вы сможете прочитать и то, как реально работают переводчики в ООН. С какими сложностями им приходится сталкиваться и как устроены направления переводов. И какое это всё имеет отношение к Нюрнбергскому процессу, где впервые развернуто стал использоваться параллельный труд синхронистов в кабинках.

Эдвард Сепир

Вообще книга сделана почти как учебник, поглавно, и, безусловно, будет любопытна всем гуманитариям и уж точно обязательно для прочтения переводчикам. Отдельно автор проходится по гипотезе Сепира — Уорфа и даёт своё понимание вопросов герменевтики и философии перевода. Для желающих, кстати говоря, есть великолепные лекции автора в сети, которые набрали каждая по паре сотен просмотров. Забавно, что автору удается удерживаться на грани популярной книжки, но при этом говорить про предельно серьезные и даже узкоспециальные проблемы так, что это может стать любопытным (хочется надеяться) широкому (и глубокому) читателю. Хотя при нынешних тиражах даже иностранные «звёзды» бледнеют… Многие вещи в этой книжке забавны. Уверен, что большинство о них никогда не задумывалось. Вроде проблем перевода такого предложения как: «В этой фразе ровно шесть слов». На те языки, где число слов по определению будет отличаться. И прочие изыски…

Забавно и то, что книга переведена (так и хочется добавить слово «некоей») Шаховой Н. Вероятно, профессиональной и одарённой переводчицей, которая делала перевод в контакте с автором, то есть получила от него все разрешения (кстати говоря, проблемам перевода и авторских прав в книге тоже уделено немало внимания), но перевод был сделан как бы с «локализацией» под Россию, то есть для того, чтобы (вероятно) повысить шансы книги быть понятной и прочитанной: условная «Озёрная школа» была заменена на условного «Мойдодыра» и Некрасова, чтобы было ближе и понятней к нашим реалиям… Мне кажется, что это чудовищно и неправильно. Хочешь пояснить — напиши комментарий или послесловие переводчика, или статью, или даже — страшно сказать — напиши свою книгу… Но считать, что можно шпиговать чужую книгу реалиями и контекстами другой культуры… Ради чего? Читаемости? Понятности? По меньшей мере рискованно. Впрочем, тем, кому есть дело до таких тонкостей, можно будет зато почитать книжку в оригинале, что тоже неплохо. И вообще хозяин барин. Стоит поблагодарить за работу в любом случае.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

В книге охватывается очень широкий список тем. От языковой политики и «социолингвистики» и предельно изящных размышлений о том, что «перевод — это противоположность империи», до люксембургского бюрократического судебного «евроспика». Или проблем перевода «Войны и мира» Толстого на французский язык, поскольку он и так почти на французском, но это не тот французский, а другой… Короче говоря, забот хватает. Хотя автор не касается, например, таких историй, как искусственные языки, но и без этого есть про что почитать. Великолепная ирония, которая заметна не только в лекциях, но и в книге, уважительное отношение к читателю, традиционный просвещённой Британии баланс между развлечением и образованием, всё это позволяет с радостью рекомендовать эту книгу и автора к прочтению гуманитариям любых возрастов и научных степеней. Повышаем статистику чтения интеллектуальной литературы. Ударим искусством перевода по отечественной духовной пустыне, лингвистическому бездорожью и дремучести. Что до меня лично, то я с трудом учу азы французского языка. Впрочем, иногда общаюсь с полиглотами, для которых и десяток языков — не предел… Приходится задуматься. Чуть не забыл. Откуда такое странное название книжки? Это отсылка к знаменитому Британского роману и сериалу, где про это шутят. Такое волшебное устройство. Не узнали? Значит будет, что поискать сегодня вечером…