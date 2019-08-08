8 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Если летние выходные вы решили провести на природе, советуем расширить досуговый горизонт. Кроме поглощения шашлыка и типичных игр на природе вроде бадминтона или волейбола, есть множество настольных игр, достаточно маленьких, чтобы их было удобно брать с собой, и достаточно веселых, чтобы побороться с шашлыком за ваше внимание. Корреспондент ИА REGNUM подобрал пять легких игр для всей семьи или веселой компании, чтобы пикник запомнился надолго.

Алёна Соколова, , 15:15 — REGNUM

На дворе лето: редкое время, когда можно выдвинуться на природу всей семьей или в компании друзей. Пикники с шашлыками стали традиционной частью отдыха. Вы наверняка вспомните еще про волейбол, бадминтон и футбол, однако иногда душа требует чего-то спокойного и лампового. Например — настольных игр.

Пикник (cc) rawpixel.com

Если вас много (а часть из присутствующих не знакома друг с другом) — настолки приходят на помощь. Если шашлык уже кончился и темы для разговоров иссякли — самое время разложить карты.

Брать с собой гигантские коробки (как, например, в Ticked to ride или 7 wonders) не обязательно. Если вас пугает, что компоненты могут быть сдуты ветром или для них потребуется слишком много места — мы подобрали пять вариантов игр, которые обходят все эти недостатки.

«Экивоки»

Изобретательная версия «Крокодила». Игроки делятся на команды (чем меньше людей в команде — тем интереснее). В игре есть поле с клеточками. Чья команда доберется первой до финиша, тот и побеждает. Чтобы перемещаться по клеткам, необходимо выполнять задания, написанные на специальных карточках. У игры есть дорожная версия, которая помещается в маленькую коробку — бросил в карман и пошел в ближайший парк.

Экивоки Ekivoki.ru

Каждая команда по очереди кидает кубик. Какое число выпадает на кубике — такую карточку тянет активный игрок. Единица — нужно объяснить понятие или фразу другими словами. Двойка — произнести слово задом-наперед, чтобы сокомандники догадались, что это. Тройка — нарисовать слово на бумаге. Четверка — объяснить его жестами. Пятерка — «данетка»: участники команды задают активному игроку наводящие вопросы, на которые можно отвечать только «да» или «нет», и на основании ответов необходимо определить загаданное слово. Если на кубике выпадает шестерка, то начинается самое интересное: у шестерок отдельная колода карт с необычными заданиями. Например, слепить слово из пластилина или спеть песню, чтобы участники разгадали исполнителя.

Если команда справилась с заданием, то она переходит на столько клеток вперед, сколько выпадало на кубике. При этом на поле есть особые ячейки: иногда они заставляют другие команды отступить назад, или, например, позволяют угадывать слово всем командам, а не только той, чей ход сейчас.

Создатель игры — Ольга Якимук, и слова на карточках отлично иллюстрируют современные отечественные тренды. Известные телепередачи, музыкальные хиты, смешные выражения делают игру веселой и оставляют приятное послевкусие: некоторые слова становятся «локальными мемами» в компаниях очень быстро. К тому же играть можно составом от 3 до 16 человек.

«Сопротивление»

Необычный вариант «Мафии». Если в классической версии роли распределяются согласно функциям персонажей, то в «Сопротивлении» все игроки делятся на две фракции — грубо говоря, хороших и плохих. Все игроки — тайные агенты сопротивленческого отряда против действующей власти и должны выполнить 5 диверсионных кампаний («миссий») подряд. Чтобы выполнить миссию, нужно, чтобы все, кто идет ее выполнять (количество человек на каждый поход ограничено правилами), положили карту «согласия» — «да, я выполняю миссию».

Сопротивление Mglan.ru

Фокус в том, что не все игроки выступают за смену власти. Есть и те, кто на нее работает: та самая вторая фракция. У игроков всегда есть две карточки, которые можно использовать в походе — согласие и провал. У них одинаковые рубашки. Поэтому когда идущие в миссию игроки складывают свои карты в стопку «миссии», никогда не знаешь, что положил твой сосед.

Карточки в стопке перемешиваются и раскрываются. Если есть хотя бы один «провал» — миссия считается, соответственно, проваленной. Если три миссии из пяти выполнены успешно — выигрывает отряд Сопротивления.

Участников миссии выбирает лидер. Карта лидера переходит по особым правилам между игроками по кругу. К тому же на решение влияет коллективное голосование. Поэтому времени и возможности порассуждать о том, кто из ваших товарищей добрый, а кто — плохой, точно хватит.

В этой игре есть место блефу, паранойе и тонкому расчету. Мы проверяли: если внимательно обращать внимание на голосования игроков, их поведение и аргументацию решений, то можно почерпнуть много полезной информации и ощутить себя настоящим Шерлоком Холмсом. В партию помещается от 5 до 10 человек.

Есть также дополнение с особыми сюжетными картами, позволяющими изменять принципы голосования и даже подглядывать в карточки, которыми пользуются игроки. А в Германии выходила особая версия «Сопротивления» — «Авалон», — выполненная в стиле времен короля Артура. Там, как в «Мафии», есть особые роли, вроде Мерлина или Персиваля. Правда, найти в России именно эту настолку практически невозможно.

«Тайное послание»

Идеальный пример очень маленькой, легкой и затягивающей игры. Она была придумана изначально в рамках личного авторского челленджа: можно ли создать игру, состоящую всего из 16 карт? Оказалось — можно.

Тайное послание Hobbyworld.ru

В партии принимают участие от 2 до 4 человек. Им раздается по две карты — на каждой карте нарисован определенный персонаж со своим свойством. Все персонажи пронумерованы от 1 до 8. Некоторых карт несколько, какие-то представлены в единственном экземпляре. Цель — не выбыть из игры до конца партии. Выбыть можно из-за свойств карт. Например, единица — Стражница — позволяет отгадать карту соперника (и если у вас получается, то соперник выбывает из партии).

Самая старшая карта — Принцесса. Именно к ней, согласно легенде игры, мы несем некое лирическое письмо, чтобы развеселить молодую особу. Последний оставшийся в партии игрок получает «жетон симпатии» в качестве приза за победу. У игры есть несколько режимов — например, можно играть до первой победы, а можно — до семи жетонов у одного участника (так игра длится дольше).

В 2018 году издательство Hobby World выпустило обновленную версию «Тайного послания»: впервые в нее стало можно играть не только вчетвером, но и расширяя компанию до 9 человек. Карт стало больше, как и взаимодействия друг с другом.

«Гоббит»

Игра на реакцию и скорость. Участникам партии раздаются карточки, на каждой из которой нарисовано существо: обезьяна, хамелеон, муха и змея. Каждое существо поглощает другое согласно пищевой цепочке: змея съедает хамелеона, хамелеон съедает муху, а обезьяна всеядна. Игроки одновременно раскрывают верхние карточки из своих стопок, и начинается жаркое сражение: если у Васи, например, муха, а у Коли — хамелеон, то Коля должен накрыть ладонью карту Васи. Считается, что тогда он «съел» муху и забирает карточку себе. Вася может успеть накрыть муху своей рукой и таким образом защитить ее.

Гоббит Oldchap.games

Если кто-то ошибается (например, муха съедает обезьяну), то он отдает свои карточки тому, кого случайно «поглотил».

Выигрывает тот, кто остается в партии последним с картами в стопке. Есть еще рисунки на рубашках карт, которые могут диктовать особые условия игры (например, изменять правила пищевой цепочки), но и без них «Гоббит» является безумной и очень стремительной игрой для компании из 2−8 человек.

Она не уникальна по своей механике: например, есть куда более старая игра «Дикие джунгли», где по похожему принципу «кто быстрее» игроки должны хвататься за деревянный жезл в центре стола, но на природе жезл может быть неустойчив.

Я настоятельно рекомендую не играть в подобные настолки девушкам с заостренными ногтями. Травмоопасно ‑ и для ногтей, и для окружающих. Берегите руки и тренируйте ловкость!

«Находка для шпиона»

Отечественная игра Александра Ушана, которая произвела фурор на зарубежном рынке. В ней тоже практически нет компонентов — только карточки с нарисованными локациями (например, море, цирк или лаборатория) и книжка со всеми существующими картинками. Играть в нее могут от 3 до 8 человек.

Находка для шпиона Hobbyworld.ru

Все игроки находятся в какой-то локации, но среди них есть один шпион, на карточке которого локация не изображена (соответственно, он не знает, где находится). Игроки должны поочередно задавать друг другу вопросы о месте их нахождения, но так, чтобы шпион в случае чего не раскрыл их.

Например, если все находятся в школе, спрашивать «Когда придет учитель?» — опасно. А вот «Когда придет, наконец, эта тетя?» — можно, потому что тетей может оказаться врач или продавец. Партия длится несколько минут (обычно время устанавливается свое для каждой компании). По истечении этого времени либо игроки должны определить, кто шпион, либо шпион догадаться, где находятся игроки. Впрочем, шпион может отгадать локацию в любой момент игры, но если он ошибется, получит штрафные очки.

Вы думаете, задавать вопросы легко? А вы попробуйте на них отвечать, если вы — шпион.

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