Анапа, Краснодарский край, , 16:43 — REGNUM

Открытый российский кинофестиваль «Киношок» состоится в городе-курорте Анапа Краснодарского края, в этом году он пройдёт с 1 по 8 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. В программу традиционно включены ленты, снятые кинематографистами России и стран СНГ.

Традиционная программа «Кино на площади» будет посвящена экранизациям произведений театральной драматургии. В рамках фестиваля также предусмотрено пять конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных, а также детских фильмов.

Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов станет режиссёр и кинодраматург Юсуп Разыков, в его состав также войдут киновед Сергей Анашкин, актриса Наталья Егорова, режиссёр и продюсер Таалайбек Кулмендеев и оператор Сергей Ландо. В жюри короткометражного конкурса вошли режиссёр Александр Аравин, актёр и сценарист Степан Девонин, режиссёр и сценарист Наталья Мещанинова. Лучший документальный фильм выберут режиссёр и сценарист Галина Леонтьева, режиссёр Азамат Хужахметов и режиссёр, сценарист, художник Вадим Цаликов. Победителя в конкурсе телевизионных фильмов определят зрительским голосованием, а среди детских фильмов лучший выберет детское жюри.

«Киношок» проводится в Анапе с 1992 года, является одним из крупнейших кинофестивалей России. В 2018 году главный приз фестиваля за лучший полнометражный фильм получила картина«Мунабия» киргизского режиссера Таалайбека Кулмендеева.