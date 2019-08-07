Ярославль, , 16:41 — REGNUM

Ярославское художественное училище получит новые корпуса. Объявлена закупка на проектирование объекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Ярославское художественное училище Yar-yahu.ru

Планируется спроектировать и построить новые учебный и выставочный корпуса по соседству с существующим здание на улице Большой Федоровской. Строительство входит в национальный проект «Культура» и будет финансироваться из федерального бюджета. Проект планируется осуществить в 2020—2021 годах.

Новые корпуса будут иметь 2−3 этажа, в них будут располагаться мастерские реставрации, скульптуры и лепки, кабинеты и мастерские дипломного проектирования, учебные помещения для занятий живописью, рисунком, теоретическими дисциплинами. Также запланирован выставочный зал вместимостью до 100 человек.

Сейчас Ярославское художественное училище находится в здании бывшего детского приюта, построенного на средства купца Градусова в 1903 году. Дом является объектом культурного наследия. Новые корпуса будут находится рядом с существующим зданием училища.

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