Москва, , 17:32 — REGNUM

В рамках Года театра участники фестиваля «Таврида — АРТ» совместно с Московским независимым театром «Театр-студия 15» подготовят спектакль, премьера которого состоится на Дне города Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фестиваля 7 августа.

Кастинг для спектакля-перфоманса «Поцелуи» пройдёт на фестивале «Таврида-АРТ» 21 августа. Участникам, прошедшим отбор, предстоит освоить материал спектакля за три дня. Инициатором проекта выступил известный стрит-арт художник Александр Милицин.

В основу спектакля-перформанса «Поцелуи» легло произведение «Дочь за отца» Александра Звягинцева. Сообщается, что игра актёров будет сопровождаться симфонической музыкой, а параллельно с этим на глазах зрителей будет создаваться арт-объект. Премьера спектакля состоится 7 сентября на VII Фестивале «Театральный марш».

Напомним, Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» — часть арт-кластера «Таврида» (форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида»). Фестиваль задуман как площадка для самовыражения и творческих кастингов.

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