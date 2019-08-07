Москва, , 16:03 — REGNUM

Хореограф и артист балета Сергей Полунин создал в России благотворительный фонд для поддержки молодых талантов. Российские СМИ сообщили, что министерство юстиции уже выдало соответствующие документы. Официальное название организации — Благотворительный фонд поддержки и развития искусств Сергея Полунина. Фонд намерен оказывать поддержку талантливым детям, прежде всего занимающихся хореографией, профессиональным молодым танцорам, а также уделять внимание развитию балета.

Сегодня фонд формирует Попечительский совет, разрабатывает первые благотворительные программы. Блестящий танцовщик уверен, что его опыт становления в Лондоне, когда персональную помощь оказывал Фонд Рудольфа Нуреева, позволит создать действенный механизм.

С 2017 года Сергей Полунин солист Баварского балета в Мюнхене. С 2012 года по 2016 год был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета.