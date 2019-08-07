Ульяновск, , 15:44 — REGNUM

В Ульяновске планируют создать музей трудовой славы, который появится на базе реконструируемого дворца культуры УАЗ. Также будет создан автомобильный парк, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе ульяновского губернатора.

Реконструкцию учреждения, которая началась в 2018 году, планируется завершить в III квартале 2020 года. На базе ДК УАЗ создадут новое учреждение культуры, в планах — создание музея трудовой славы, где будет представлена история о развитии промышленности в Ульяновской области, начиная со времён Великой Отечественной войны. Кроме того, будет создан автомобильный парк.

На базе нового учреждения также будет открыт культурно-технический центр «Патриот», в состав которого войдут детско-юношеский интерактивный технопарк, школы добровольцев, молодых лидеров и журналистов, семейная творческая мастерская и клуб для пожилых.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Ульяновске реконструируют Ленинский мемориал, который был построен в 1970 году и представляет собой комплекс зданий и сооружений. На эти цели регион получит из федерального бюджета 2,1 млрд рублей. Работы проводятся в рамках юбилейных мероприятий: 150-летия со дня рождения В.И. Ленина и 100-летию со дня образования СССР, которые пройдут в 2019—2022 годах.