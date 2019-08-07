Москва, , 15:32 — REGNUM

7 августа в Государственном музее Востока открывается выставка «Феликс Петуваш. Полет над тернами».В залах на Никитском бульваре выставлены произведения замечательного художника из Майкопа Феликса Петуваша, чье творчество стало одной из ярчайших страниц изобразительного искусства Адыгеи. Феликс Петуваш — фигура легендарная для культуры горного края. Он известный станковый живописец, график, книжный иллюстратор, монументалист, автор мозаичных панно. Его работы находятся во многих российских и международных музеях и частных коллекциях. Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии, обладатель золотой медали Российской академии художеств.

На выставке можно увидеть замечательные пейзажи родных мест, живописные холсты начала 2000-х годов, многие из которых философичны и драматичны, коллажи, в которых художник экспериментировал с материалами и фактурой. Значительная часть экспозиции отведена графике. Феликс Петуваш проиллюстрировал около сотни книг. На выставке будут представлены печатные листы разных лет из серий «Нартский эпос», «Жизнь», иллюстрации к книге «Пророк» ливанского философа Джебрана Халиля Джебрана, триптих «Кавказская война», а также работы, выполненные акварелью, пастелью, углем.