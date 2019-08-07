Калининград, , 15:08 — REGNUM

На заседании кинокомиссии при правительстве Калининградской области были озвучены все кинопроекты, который в этом, 2019 году, реализуются в регионе, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Всего в этом году снимают десять фильмов и сериалов.

Это приключенческий детектив «Дайвер», многосерийный фильм «Морские дьяволы. Особое задание», военная мелодрама «Андреевский флаг», детский фильм «Золотая дюна», драма «В клетке», детектив «Преступление-2», мелодрама «Два силуэта на закате», драма «По законам военного времени-4».

Также было анонсирована съёмка фильма о Викторе Цое. «Думаю, до конца года появятся ещё проекты», — сказал на заседании комиссиирегиональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак, который отметил, что в прошлом, 2018 году, в области снимали только три киноленты, а рост связан с особыми условиями, созданными властями региона, для киноиндустрии. На возмещение затрат кинокомпаниям только в этом году в региональном бюджете предусмотрено 40 млн рублей.