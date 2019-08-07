Москва, , 13:26 — REGNUM

8 августа в российский прокат выходит картина Квентина Тарантино «Однажды в … Голливуде». Культовый режиссер приехал накануне в Москву, чтобы лично представить 7 августа искушенной столичной публике свою новую работу, а также провести пресс-коференцию. Примечательно, что министр культуры Владимир Мединский нашел время в своем плотном графике для персональной экскурсии американского мастера по музею-заповеднику «Московский Кремль». Глава ведомства, осведомленный, что кинематографист является поклонником творчества Бориса Пастернака, подарил Тарантино факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде», в главных ролях в котором снялись звезды Голливуда Леонардо ди Каприо и Брэд Питт, уже бьет все рекорды по сборам среди всех фильмов мастера, а на его счету такие мировые хиты как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». Трехчасовая лента повествует о событиях в Лос-Анджелесе в 1969 году. Отношения героев — актера вестернов и его дублера развиваются на фоне знаменитого убийства с бандой Чарльза Мэнсона жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.