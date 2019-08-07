Москва, , 13:15 — REGNUM

Министр культуры России Владимир Мединский подарил приехавшему в Москву американскому кинорежиссеру Квентину Тарантино сборник стихов Бориса Пастернака, сообщает 7 августа пресс-служба министерства.

«(Мединский) подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в… Голливуде», которая состоится сегодня, 7 августа. Вместе с Мединским режиссер побывал на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».

Напомним, фильм повествует о событиях 1969 года в Голливуде. Это история взаимоотношений звезды вестернов и его дублера. В картине Тарантино также использует историю убийства жены режисcера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт бандoй Чарльза Мэнсона. Мировая премьера картины «Однажды… в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2019 года.

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