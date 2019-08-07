Салехард, , 13:21 — REGNUM

На Ямале состоялся диктант на языках коренных народов Севера. Свои знания хантыйского и ненецкого языков 7 августа 2019 года в Салехарде проверили более 50 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Акция приурочена к празднованию Международного дня коренных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа.

«Диктант впервые проводится в округе в таком масштабе. На Ямале почти 60% коренного населения свободно владеют языками ненцев, ханты и селькупов. Язык малых народов в округе — это язык бытового общения. И это связующее звено для передачи традиций и культуры от старшего поколения к младшему», — подчеркнула вице-губернатор округа Ирина Соколова.

Результаты диктанта его участники смогут узнать 12 августа на сайте Общественной палаты ЯНАО. Для этого необходимо будет ввести идентификационный номер, полученный при регистрации.

Отмечается, что на 1 января 2019 года в ЯНАО проживало 48,6 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера. В 2018/2019 учебном году изучение хантыйского и ненецкого языков организовано для 5,9 тыс. обучающихся 1−11 классов.