Вашингтон, , 14:41 — REGNUM

Телеканал CW больше заинтересован в развитии сериала «Кризис на Бескрайних землях», чем в развитии «Бэтвумен». Представители телеканала рассказали о планах в рамках пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков, сообщает издание ComicBook 6 августа.

Шоураннер проекта Кэролайн Дрис, отметила, что ради «Кризиса на Бескрайних землях» команда создала уникальную эпическую историю. Новое шоу будет выделяться из вселенной «Стрелы» по комиксам DC (в которую входят сериалы «Стрела», «Флэш», «Бэтвумен» (и теперь «Кризис на Бескрайних землях») и разработчикам придется менять сюжеты в существующих проектах, чтобы развивать новое шоу.

«Для наших персонажей ненормально общаться с инопланетянами и путешествовать по вселенным, и важно было найти способ адаптироваться к этому», — отмечает Дрис.

«Кризис на Бескрайних землях» начнется в декабре 2019 года. Недавно стало известно, что к проекту присоединился актер Кевин Конрой.

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