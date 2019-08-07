Нью-Йорк, США, , 13:35 — REGNUM

Одиннадцатый сезон сериала «Американская история ужасов» под вопросом. Об этом создатели шоу рассказали в интервью изданию The Wrap 6 августа.

По словам исполнительного директора студии FX Джона Ландграфа, возможность съемок одиннадцатого сезона зависит от сценариста Райана Мерфи. Ландграф назвал Мерфи одновременно безумным и гениальным: он прежде не сталкивался с подобной инициативностью, какая исходит от Мерфи. При этом Ландграф думает, что однажды «колодец идей» Мерфи окажется сухим, но пока этого не произошло.

Он назвал Мерфи импульсивным, «человеком эмоций» и уточнил, что сам любит все планировать. Поэтому будет ли 11 сезон у шоу «Американская история ужасов» — неизвестно; ведь пока Ландграф не знает даже о планах Мерфи на 10 сезон, который уже был анонсирован и выйдет в 2020 году.

Премьера 9 сезона сериала состоится в сентябре 2019.