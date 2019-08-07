Будапешт, , 10:48 — REGNUM

Победителем международного музыкального конкурса в Будапеште Festival Academy Budapest стала 15-летняя скрипачка из Грузии Мариам Оболашвили, сообщает 7 августа издание «Новости-Грузия».

Юная скрипачка стала победителем в возрастной категории для участников от 13 до 15 лет. Второе место заняла Бенедетта Фихтер из Италии, третье — Эван Пайн из Канады. В международном музыкальном конкурсе приняли участие юные таланты от 9 от 18 лет

Отметим, конкурс Festival Academy Budapest прошел с 20 по 28 июля в Будапеште. Конкурс скрипачей носит имя известной венгерской скрипачки Илоны Фехер, которая стала одной из основательниц израильской школы.

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