Нью-Йорк, США, , 12:27 — REGNUM

Путешествие братьев Винчестеров из сериала «Сверхъестественное» никогда не закончится. Об этом рассказал актер и сценарист проекта Дженсен Эклз в интервью изданию ComicBook 6 августа.

По словам Эклза, завершение сериала не означает прекращение развития персонажей. Главные герои шоу, братья Сэм и Дин Винчестеры, по мнению Эклза, не любят вспоминать прошлое (только если оно не учит их чему-то важному). Скорее всего, после финала «Сверхъестественного» героям понадобится какое-то время побыть наедине с собой, но после они обязательно отправятся в очередное долгое путешествие.

Пятнадцатый сезон фэнтези-сериала «Сверхъестественное» стартует в сентябре 2019 года на телеканале CW. Это финальный сезон шоу: сама история началась еще в 2005 году. Ранее представители телеканала сообщили, что у проекта не планируется продолжения или спин-оффов.

Читайте также: У сериала «Сверхъестественное» не будет продолжения и спин-оффов

Читайте ранее в этом сюжете: Титаны, хранители и Бэтвумен: какие кинокомиксы покажут осенью?