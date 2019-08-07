Лос-Анджелес, США, , 10:21 — REGNUM

Художник Marvel Studios Александр Лозано нарисовал актера Киану Ривза в образе одного из старейших супергероев. Набросок Лозано опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook 6 августа.

Нэмор Facebook Александра Лозано

На рисунке Ривз изображен как Нэмор. Герой появился одновременно с Капитаном Америка еще в 1939 году. Это сын принцессы Атлантиды и человека — он наделен сверхъестественными силами и выступает на стороне добра, изредка помогая отрядам супергероев вроде Мстителей или Фантастической четверки.

Нэмор Facebook Александра Лозано

Художник отметил, что «как бы ему ни нравилось высокомерие и возможность нарисовать героя в зеленых плавках», он видит Киану Ривза «в черном костюме короля Атлантиды».

Известно, что руководство Marvel давно хочет заключить с Ривзом контракт на участие в киновселенной. Кевин Файги рассказывал, что они говорят с актером обо всех фильмах Marvel и верят, что когда-нибудь Ривз присоединится к франшизе.

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