Фриско, США, , 10:16 — REGNUM

Разработчики из Gearbox Software представили третьего играбельного персонажа для Borderlands 3. Им стала могущественная сирена по имени Амара, сообщалось в ролике на YouTube-канале игры 6 августа.

Игра Borderlands 3

В ролике сообщается, что Амара «всегда готова сражаться». Она — сирена (в мире Borderlands это девушки, наделённые сверхъестественными способностями), которая умеет создавать руки из особой энергии и уничтожать противников с их помощью.

Релиз Borderlands 3 состоится 13 сентября 2019 года. Ранее разработчики представили вторую героиню проекта — Моуз и её пилотируемого робота Железного Медведя. Всего в игре будет четыре играбельных персонажа со своими уникальными умениями.

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