Байройт, Германия, 7 августа 2019, 09:47 — REGNUM
Камерный оркестр из Туркмении выступил с концертом в немецкой коммуне Оберварменштайнах недалеко от города Байройта, сообщает туркменское агентство Orient.
Музыканты встретили гостей концерта с исполнения фольклорной музыки. Туркменские мастера продемонстрировали игру на туйдуке, дутаре и гиджаке. Кроме того, в рамках концерта была также организована фотовыставка. Туркменское издание отмечает, что концерты «прошли на «ура!».
Напомним, в ноябре 2018 года состоялся IV московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова. 4 ноября прошла выставка художника, режиссёра, заслуженного деятеля искусств Туркмении Евгения Михельсона.
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