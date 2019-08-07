Байройт, Германия, , 09:47 — REGNUM

Камерный оркестр из Туркмении выступил с концертом в немецкой коммуне Оберварменштайнах недалеко от города Байройта, сообщает туркменское агентство Orient.

Музыканты встретили гостей концерта с исполнения фольклорной музыки. Туркменские мастера продемонстрировали игру на туйдуке, дутаре и гиджаке. Кроме того, в рамках концерта была также организована фотовыставка. Туркменское издание отмечает, что концерты «прошли на «ура!».

Напомним, в ноябре 2018 года состоялся IV московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова. 4 ноября прошла выставка художника, режиссёра, заслуженного деятеля искусств Туркмении Евгения Михельсона.

Читайте также: Президент Туркмении зачитал рэп про жеребенка