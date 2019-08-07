Москва, , 09:10 — REGNUM

На сайте мэра Москвы опубликован указ Сергея Собянина присуждении премии города в области литературы и искусства за 2019 год. Престижная награда объявлена в номинациях «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Хореография», «Цирковое и эстрадное искусство» и «Театральное искусство». Среди лауреатов — известный артист Валерий Баринов, президент Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Владимир Андреев, художественный руководитель театра «Центр драматургии и режиссуры» Владимир Панков, скульптор Виктор Корнеев, художник-модельер Виктория Севрюкова, солист Большого театра Олег Долгов, режиссер Театра мюзикла Марина Швыдкая и другие.