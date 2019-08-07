Льеж, Бельгия, , 08:51 — REGNUM

Картина, купленная за 500 евро в Бельгии несколько лет назад, оказалась произведением голландского художника Рембрандта ван Рейна и оценивается почти в 30 млн евро, передает BFM TV.

Покупка картины произошла около десяти лет назад, но история только недавно получила известность.

В то время бельгийский предприниматель из Валлонии встретил в баре человека, который сказал ему, что у него долги и предложил купить картину за 500 евро, на которой изображен Христос. После приобретения картина была вывешена в баре нового владельца.

Лишь несколько лет спустя владельцу картины посоветовали оценить работу. Не случайно, поскольку картина оказалась произведением художника Рембрандта ван Рейна, которое оценивается почти в 30 млн евро.

По словам специалиста, картина Ecce homo (Христос, представленный толпе) могла бы стать одним из шедевров живописца. Теперь картина хранится в банке.

Известно, что в разгар этой истории бар счастливого владельца картины несколько раз пытались ограбить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее художественный музей Лувр в Абу-Даби (ОАЭ) приобрел редкий эскиз XVII века известного голландского художника Рембрандта ван Рейна «Голова молодого человека со сложенными руками: изучение фигуры Христа».

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