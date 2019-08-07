Нижний Новгород, , 08:46 — REGNUM

В Нижнем Новгороде завершил работу II международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Жюри признало лучшим фильмом работу Никиты Тамарова «Миллионер из Балашихи» — она удостоена гран-при. Лента повествует о злоключениях молодого бизнесмена по ошибке купившего вместо вожделенной булочной секс-шоп.

Организаторы ввели в число номинаций редкую для фестивалей категорию «За лучшую идею». Ожидаемо ей был награжден коллектив авторов в лице Михаила Зыгаря, Карена Шаиняна и Тимура Бекмамбетова, которые представили сериал «1968. Digital». По сути, это «биография» культовых героев года на фоне исторических событий — Юрий Гагарин, Габриэль Гарсия Маркес, Мик Джаггер, Энди Уорхол и другие. Главная «фишка» фильма в том, что он сделан как бы через экран смартфона, который мог бы быть у них. Лучшим режиссером стал Шота Гамисония, который снял веб-сериал «В постели».