Суздаль, Владимирская область, , 08:19 — REGNUM

С 7 по 13 августа в Суздале будет проходить Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России». Фестиваль стал победителем в конкурсе «События России» в 2018 году. В этом году он объединит мастеров из более 400 городов России, а также представителей из других стран.

В экспозиции будут представлены одеяла, картины и панно из разноцветных лоскутков, авторские тряпичные куклы. Одна из главных особенностей форума — большое количество всевозможных мастер-классов, конкурсов, смотров, выставок, обучающих программ, ярмарок. Организаторы обещают проведение боле 100 мероприятий. Любителям этого жанра рукоделия и искусства будут, безусловно, интересны показы «Мода в стиле пэчворк» и «Вязаный пэчворк» и другие демонстрации. Для простых посетителей приготовлены концертная программа, запуск воздушных змеев, пешеходная экскурсия по Суздалю, ярмарка товаров.

Как и полагается, по завершению фестиваля будет объявлен победитель: его ждет награда в 100 тыс. рублей.