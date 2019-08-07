Владимир, , 08:12 — REGNUM

Во Владимире открылась выставка молодых российских художников «Природа бинарности». Она является итогом работы Всероссийского форума творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». Об этом сообщает портал Министерства культуры.

В экспозиции представлены более 140 произведений изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, инсталляции, арт-фото и цифровое искусство, выполненных талантливыми авторами из разных регионов страны, а также их наставниками — мэтрами современного искусства.

В основе проекта — работа пяти творческих мастерских: «За и Против» (рук. Н. Палажченко); «Правда и Ложь» (рук. Е. Семенов); «Свобода и Вседозволенность» (рук. Д. Бабаян); «Созидание и Разрушение» (рук. А. Жерноклюев) и «Самость и Безликость» (рук. А. Артамонов).

Выставка стала итогом масштабного проекта Союза художников России при поддержке Минкультуры России. Для участия в проекте кураторы отобрали 85 авторов из числа наиболее талантливых молодых художников. Под руководством наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы.

Выставка «Природа бинарности» также будет показана в Калининграде, Тольятти, Ставрополе и Москве.