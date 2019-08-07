Казань, , 06:12 — REGNUM

Министерство культуры Татарии поделилось своими планами на 2019 год. Ведомство в числе прочего, чтобы увеличить посещаемость культурных учреждений, планирует внедрить новый вид бонусной системы — семейные абонементы для посещения госучреждений. В документе, обнародованном на сайте ведомства, уточняется, что за первый год работы системы должно быть выпущено не менее 100 подобных абонементов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Механизм «внедрения бонусной системы в ценовую политику государственных учреждений культуры при их посещении семьями» уже разработан. Планируется, что при покупке таких абонементов, дети смогут посещать госучреждения бесплатно.

В качестве пилотных площадок на первом этапе выбраны Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Казанский государственный театр юного зрителя, Татарский государственный театр кукол «Экият».

Система должна заработать во второй половине 2019 года — ориентировочно с октября. На сегодня в ведомстве прорабатывают детали, в том числе и бонусную систему для муниципалитетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошлый год муниципальные и государственные музеи региона посетили 6,9 млн человек, из которых 1,1 млн — это дети до 16 лет. Разного рода культурные мероприятия за 2018 год в республике вызвали интерес у 2,3 млн человек. За рассматриваемый период на площадках 15 республиканских театров было поставлено 78 спектаклей, из которых 36 детских.