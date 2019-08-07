Москва, 7 августа 2019, 01:49 — REGNUM
Экскурсия по территории Московского Кремля с участием американского режиссёра Квентина Тарантино и российского министра культуры Владимира Мединского состоялась 6 августа, передаёт телеканал «Звезда».
Тарантино увидел колокольню Ивана Великого, царь-пушку, царь-колокол. Американский гость побывал в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.
Напомним, 7 августа в Москве состоится презентация нового художественного фильма Тарантино «Однажды в… Голливуде». Премьера ленты состоялась 21 мая 2019 г. на Каннском фестивале.
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