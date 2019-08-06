д. Леонтьево, , 20:29 — REGNUM

В Мантуровском районе Костромской области подходят к завершению масштабные ремонтные работы Дома культуры деревни Леонтьево. Капитального ремонта это досуговое учреждение не видело с 70-х годов прошлого века. ДК преображается благодаря участию в федеральном проекте «Местный дом культуры». На эти цели из федерального бюджета выделен один миллион рублей. Значительная часть работ уже выполнена, торжественное открытие клуба запланировано на 17 августа — в День села.

«Просто не нарадуюсь! Утеплён полностью зрительный зал, начиная с потолка. Заложены огромные окна в зале, тоже утеплены, и ниши будут покрашены. На сцене установлены новые радиаторы отопления — старые были разморожены, их пришлось срезать, вся система отопления промыта. Полностью отремонтирована гримёрная и запасной выход, везде покрашены стены. Осталось выполнить «косметику» на сцене, покрасить полы, доделать мелкие работы. Всем занимается местный подрядчик. Конечно, хочется и новую аппаратуру, и профессиональную одежду сцены, но… не всё сразу», — рассказала директор Леонтьевского дома культуры Жанна Борисова.