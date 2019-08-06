Нижний Новгород, , 17:36 — REGNUM

В Нижнем Новгород 9 августа продолжится фестиваль уличного кино. Показы будут проходить на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт», которая расположена на территории стадиона «Нижний Новгород», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Зрители увидят лучшие киноленты за последний пять лет. Начало показов — в 21:00 мск (совпадает с местным временем). Вход на фестиваль свободный.

В рамках первой части фестиваля около 2,5 тыс. нижегородцев посмотрели короткометражные фильмы, выпущенные в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль уличного кино в России стартовал 12 июня. До начала августа для российских зрителей в 400 городах состоялись 660 показов, которые посетили около 220 тыс. зрителей. В август и сентябре фестиваль продолжится в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ярославле, Якутске, Туле, Перми и других городах.