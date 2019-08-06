Екатеринбург, , 17:21 — REGNUM

В Екатеринбурге на платформе станции метрополитена «Площадь 1905 года» с 12 по 16 августа пройдут концерты музыкальных коллективов в рамках проекта «культура метро». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В течение четырёх дней выступят инструментальная группа музыкальной школы № 12, фолк-ансамбль, хор Дома музыки, камерный оркестр. Творческие коллективы исполнят знаменитые классические, джазовые, эстрадные и народные мелодии, а также музыку из кинофильмов.

Мероприятие, организованное городским управлением культуры и Екатеринбургского метрополитена, приурочено к празднованию Дня города.

Напомним, что основные торжества, приуроченные ко Дню города, пройдут в Екатеринбурге 17 августа. В тот день большой праздничный музыкальный концерт пройдёт в Историческом сквере.