Калуга, , 17:14 — REGNUM

24 молодых танцоров из Швеции, Финляндии и России объединил международный брейкинг-лагерь Nordance camp, который 6 августа открылся в калужском Инновационном культурном центре. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь посольства Швеции в России Мария Крючек.

В рамках калужского лагеря пройдут мастер-классы от лучших брейкинг-мастеров стран-участников проекта — bboy Yan (Россия) и bboy Flaco (Швеция), а также открытые тренировки и танцевальные соревнования. 7 августа состоятся танцевальные поединки. Их откроет советник по культуре Посольства Швеции в России Стефан Ингварссон.

«Организаторами лагеря выступили посольства Швеции и Финляндии в России, а также некоммерческая организация Nordkonst в сотрудничестве с калужской студией современного танца «Мастерская танца» при поддержке министерства культуры Калужской области. Во время пребывания в Калуге танцоры отправятся на обзорную экскурсию по городу и посетят Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского», — сказала Мария Крючек.

Танцоры, музыканты и диджеи из Швеции, Финляндии и России 10 и 11 августа 2019 года примут участие в танцевальном фестивале хип-хоп культуры в московском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. В фестивальной программе — брейкданс-поединки в четырёх номинациях, диджей-сеты, выступление группы Amazin' five, мастер-класс по стрит-арту, соревнования по скетчингу, конкурсы и призы.