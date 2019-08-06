Вашингтон, , 17:46 — REGNUM

Перед началом сериального сезона многие киностудии анонсируют новые проекты и публикуют трейлеры к ним. Прошедшая неделя была богата на анонсы кинокомиксов и детективов. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку свежих трейлеров.

6 августа 2019 года вышел полноценный дублированный трейлер драматического сериала «Хранители» по одноименной комикс-серии популярного художника Алана Мура. Действие шоу разворачивается в альтернативной вселенной, похожей на современный мир. Люди не отличают супергероев от преступников. Сериал выйдет в октябре 2019 года на телеканале HBO.

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Накануне, 5 августа 2019 года киностудия Warner Bros. опубликовала трейлер второго сезона сериала «Титаны» по серии графических романов DC Сomics «Юные титаны». В истории рассказывается о группе юных супергероев, которые объединяются против злобного демона. Команду возглавляет Робин — помощник известного супергероя Бэтмена. Сериал выходит с 2018 года.

В октябре также выйдет новый сериал по комикс-вселенной DC на канале CW — «Бэтвумен» (Batwoman). В новом проекте публика узнает о женщине-супергерое, которая перемещается по вымышленному городу Готэму под маской летучей мыши.

Интересно, что Бэтвумен — первая супергероиня-лесбиянка среди современных кинокомиксов. Недавно в сети был опубликован трейлер, в котором герои сериала делают себе татуировки в виде летучей мыши.

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Вместе с «Бэтвумен» одновременно на телеканале DC запустят пятый сезон сериала «Супергёрл» (Supergirl). История о кузине Супермена, девушке-инопланетянке с далекой планеты, транслируется с 2015 года. Действие сериала разворачивается в той же вселенной, что и «Бэтвумен». Создатели шоу намекают, что между двумя проектами будет связь.

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Осенью 2019 года также на телеэкраны вернется сериал «Флэш». Он выходит с 2014 года: сейчас к запуску готовится шестой сезон шоу, трейлер которого недавно опубликовала студия DC. Молодой парень Барри Аллен с детства мечтал стать супергероем и однажды он обрел способность перемещаться в пространстве со сверхскоростью. В шестом сезоне герои сериала объединяются против таинственного врага.

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