Кострома, , 16:54 — REGNUM

В Костроме добровольцы создали необычный интерактивный каталог — «Карту наличников Костромы». Проект представляет собой интернет-платформу, на которой можно разместить фотографию и указать местоположение деревянного украшения любого костромского окна. Цель проекта — сохранение «резного богатства» города, — сообщает К1News.

Собранные материалы могут пригодиться туристам, специалистам, изучающим городскую архитектуру, и просто активистам, занятым восстановлением культурной среды.

Присоединиться к инициативе может каждый — чтобы пополнить карту, достаточно сфотографировать понравившийся наличник и загрузить данные на сайт.

Сейчас на интерактивной карте Костромы более 100 резных наличников, коллекция постоянно пополняется. Идея не нова — несколько лет в России работает единственный в своем роде интернет-сайт «Музей виртуальных наличников». Его создатель — московский фотограф, математик по образованию, Иван Хафизов, который, собирая материал более 10 лет, посетил сотни городов России.

«Наличник — исключительно российское изобретение. На западе лицо дома — дверь. В России — окно. Оно же глаза дома, а значит его душа. Я не покривлю душой, если скажу, что Кострома один из центров деревянного зодчества. Здесь несколько групп наличников и таких, который я больше не встречал нигде» — рассказывает Иван Хафизов.