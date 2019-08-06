Варшава, , 17:40 — REGNUM

Разработчики из 11 bit studios представили релизный трейлер нового дополнения для игры This War of Mine. Оно называется Fire Embers, сообщается в ролике на YouTube-канале студии 6 августа.

Игра This War of Mine

В Fire Embers игроков ожидают новые локации, персонажи и нелинейная сюжетная линия с несколькими концовками. Также разработчики сообщают, что добавили в проект новые игровые механики. Дополнение уже доступно на PC.

This War of Mine — это игра в жанре симулятора выживания. В ней игроки управляют простыми жителями, которые пытаются остаться в живых во время жестокой гражданской войны. Проект получил высокие оценки от большинства игровых изданий и был портирован на все аткуальные игровые платформы.

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