Екатеринбург, , 16:41 — REGNUM

В городской черте Екатеринбурга на торги выставлен коттедж по улице Чкалова села Верхнемакарово. Стоимость недвижимости вместе с участком составляет 36 млн рублей.

Дом воссоздан по чертежам существовавшего на этом месте купеческого особняка, а отделка выполнена с привлечением специалистов художественного дизайна. Более того внутри дома помимо мебели собрана коллекция самоваров.

На территории коттеджа есть баня и гараж на шесть мест.

Напомним, что в 2018 году в Нижнем Тагиле был продан настоящий памятник архитектуры «Дом Герминых», расположенный по улице Ленина. Стоимость сделки составила чуть более десяти с половиной миллионов рублей.