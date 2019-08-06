Москва, , 17:12 — REGNUM

Российская студия Red Carpet подписала договор о сотрудничестве с крупнейшим провайдером телекоммуникационных услуг Южной Кореи KT Corporation в рамках фестиваля Realist Web Fest. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 6 августа в пресс-службе фестиваля.

Договор подписали генеральный директор студии Red Carpet Антон Калинкин и директор по контенту KTH (дочерняя структура компании) Сунг Бо Кан. Представитель KT Corporation отметил, что его компания готова к межкультурному обмену и хочет поставлять контент в Россию, а также стать дистрибьютором российского контента в Южной Корее.

На церемонии подписания договора также присутствовала директор Корейского культурного центра Ви Мён Чже. По её словам, в 2020 году состоится 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией, а подобные соглашения «помогают развитию сотрудничества двух стран».

Напомним, российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest проходит с 2 по 6 августа 2019 года в Нижнем Новгороде. В основной конкурс мероприятия вошли 33 проекта: 10 сериалов из России и 23 из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии. Realist Web Fest проходит в России во второй раз.

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