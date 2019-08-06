Великий Новгород, , 16:03 — REGNUM

В Новгородской области начались съёмки многосерийного фильма «Паромщица» режиссёра Максима Демченко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства культуры, съёмки продлятся в регионе до конца сентября, начались они в Новой деревне Новгородского района, где на берегу реки специально для сериала построили паром.

Съёмки также пройдут в Великом Новгороде — в сериале действие происходит в городе Излучинск.

На роль мэра утверждён заслуженный артист РФ Владимир Стержаков, известный зрителям по фильмам «Такси-блюз», «Тайны дворцовых переворотов», «Метро», «Мусорщик» и другим.

Главную роль — паромщицы Надежды Титовой — сыграет российская актриса театра и кино Глафира Тарханова.

В фильме также снимаются Владимир Стержаков, Александр Пашутин, Вадим Андреев, Андрей Барило, Елена Дудина, Андрей Фролов, Александр Ратников и другие. Для участия в массовых сценах пригласили жителей Новгородской области.

Фильм снимает кинокомпания «Гамма» по заказу канала «Россия».

Напомним, в Новгородской области кинокомпаниям предоставляются рибейты (субсидии на возмещение затрат) за съёмки фильмов на территории региона. В 2018 году рибейты получили создатели двух фильмов: «Рюриковичи» и «Морские дьяволы».

Читайте также: «Столица государства Рюрика» в Великом Новгороде будет интерактивным парком